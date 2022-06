Putin: il super missile Sarmat sarà operativo entro fine anno

Mondo

Il 29 e il 30 giugno, al vertice di Madrid, secondo alcune fonti si darà l’ok a un massiccio aumento delle truppe, forse il 600% in più passando da 40mila uomini a 240mila. Modifiche anche per le modalità di dislocamento sul territorio e di difesa, ma manca ancora l’accordo sul tema dei fondi e del budget comune

Si avvicina il vertice Nato di Madrid del 29 e 30 giugno. Un vertice "trasformativo", come l’ha definito il vice segretario generale Mircea Geoana (nella foto), che tratterà temi “dalla disinformazione alle pressioni diplomatiche, alle influenze economiche e le minacce militari” e sarà un'occasione in cui "rafforzeremo la Nato come pilastro della sicurezza collettiva", ampliando "l'approccio alla sicurezza per riflettere vecchie e nuove sfide"