Armi, Biden chiede legge bipartisan senza ritardi. Stretta in Delaware

L’appello di Biden al Senato

L’appello di Biden è arrivato mentre al Senato è stallo nei negoziati per trasformare in proposta di legge l'accordo di principio bipartisan raggiunto da 10 senatori democratici americani e altrettanti repubblicani per una stretta sulle armi. Il senatore John Cornyn, capo negoziatore per il Grand Old Party, ha lasciato Washington per rientrare nel suo Texas. "Non so cosa abbiano in mente, ma io ho finito di parlare", ha detto, abbandonando i colloqui. Secondo i media, i suoi colleghi sono frustrati da come sta gestendo le trattative e vogliono più tempo per esaminare il testo prima che sia presentato in Senato. I dem restano ottimisti, ma il tempo per approvare il provvedimento velocemente sono brevi: la pausa estiva dei lavori parlamentari inizia il 4 luglio. È per questo che nelle scorse ore è intervenuto Biden, che ha rilanciato con forza il suo invito ad andare avanti: il Senato, ha detto, approvi "senza ritardi" una "significativa legge bipartisan sulla sicurezza delle armi". Il presidente Usa ha anche lodato la stretta appena approvata dal Delaware, il suo “home state”. "Stati come il Delaware, grazie alla leadership del governatore John Carney e al parlamento statale, continuano a guidare la via nella protezione della loro gente, ma una crisi nazionale richiede una risposta nazionale ed è giunto il momento per il Congresso di fare la cosa giusta", ha detto.