Zelensky appare come ologramma a fiera tech: "Sconfiggeremo l'Impero"

Volodymyr Zelensky è intervenuto giovedì sera, sotto forma di ologramma in 3D, alla conferenza Viva Technology di Parigi dedicata all'innovazione e alle start up. Il presidente ucraino nel suo discorso, riportato dai media internazionali fra cui il The Guardian, ha parlato di un piano per un governo digitale e ha paragonati i russi ai cattivi di Star Wars.