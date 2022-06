Ucraina, Zelensky: grato per i nuovi aiuti militari americani a Kiev

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si è detto "grato" per i nuovi aiuti militari americani annunciati dal presidente Usa Joe Biden ( LO SPECIALE GUERRA IN UCRAINA - GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE ).

La gratitudine verso gli Usa

Zelensky ha espresso "gratitudine" agli americani per la nuova tranche di aiuti militari che Biden gli ha annunciato in serata al telefono. "Gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo rafforzamento della nostra difesa, una nuova tranche di aiuti da un miliardo di dollari", ha confermato Zelensky nel suo videomessaggio serale. "Voglio esprimere la mia gratitudine per questo sostegno, particolarmente importante per la nostra difesa nel Donbass", la regione dell'Ucraina orientale epicentro degli attacchi russi in corso.