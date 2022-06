Violenza domestica, Cedu condanna Italia per maltrattamenti

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo.

L'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani (Cedu) per il "trattamento inumano e degradante" di una donna, Silvia De Giorgi, residente nel padovano. Per la Cedu, le autorità italiane non hanno agito per proteggere la donna dall'ex marito violento. Tra il 2015 e il 2019 De Giorgi ha denunciato 7 volte il marito, da cui era separata dal 2013, per averla minacciata di morte, colpita con un casco, averle messo telecamere in casa, perseguitata, seguita e molestata, per non aver pagato gli alimenti e aver maltrattato i tre figli. I giudici di Strasburgo chiamano in causa l'inazione dei magistrati stabilendo che l'Italia deve versarle 10 mila euro per danni morali.