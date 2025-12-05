Messico, fosse comuni vicino allo stadio dei Mondiali di Guadalajara

Sono stati ritrovati dei sacchi con resti umani vicino allo stadio Akron di Guadalajara, nello Stato messicano di Jalisco, dove si svolgeranno alcune partite dei gironi e della fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2026 che si disputeranno tra Usa, Canada e Messico. Saranno tre le città messicane che ospiteranno i Mondiali del 2026: Città del Messico (con l’Estadio Azteca), Guadalajara (Estadio Akron) e Monterrey (Estadio BBVA). Stadi in cui si giocheranno 13 partite, tra fase a gironi e a eliminazione diretta.

Oltre 400 sacchi contenenti resti umani vicino all'impianto

Negli ultimi giorni si è, però, parlato tanto di Guadalajara, dopo che gruppi di ricerca nello stato di Jalisco hanno ritrovato centinaia di sacchi con resti umani proprio vicino allo stadio Akron, sede del Chivas de Guadalajara, una delle squadre di calcio più note nel Paese. Recentemente un componente del gruppo ha dichiarato che dal 2022 almeno 456 sacchi contenenti resti umani sono stati recuperati nelle vicinanze dello stadio Akron, che ospiterà quattro partite della fase a gironi. L’ultimo è avvenuto a settembre, durante i lavori di costruzione di un complesso di case che hanno dato alle famiglie l’opportunità di cercare i loro parenti dispersi.