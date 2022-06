Carico di cocaina nascosto nelle banane in Repubblica Ceca

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie dal mondo.

La polizia della Repubblica Ceca ha intercettato e sequestrato 840 chili di cocaina nascosta in carichi di banane arrivati per sbaglio in alcuni supermercati del Paese. L'allarme è stato lanciato dagli stessi dipendenti dei supermarket che hanno scoperto la polvere bianca nascosta in mezzo alla frutta. "Le informazioni riguardo alla consegna delle banane indicano una provenienza estera e per tanto abbiamo avviato una cooperazione internazionale", ha scritto la polizia ceca sui social. Il bottino di droga ha un valore di circa 80 milioni di euro: si tratta del più grande carico mai intercettato in Repubblica Ceca.