Svizzera, spazio aereo chiuso per un guasto informatico

Mondo

L'aeroporto internazionale di Atlanta Hartsfield-Jackson gestisce poco meno di 104 milioni di passeggeri all'anno ed è quindi lo scalo più trafficato del mondo. L'aeroporto serve l'area di Atlanta ma è anche uno snodo di collegamento e un importante centro per la compagnia aerea Delta, tra le più grandi del mondo. Atlanta si trova inoltre a solo un paio di ore di distanza da gran parte delle principali città e mete degli Stati Uniti, rendendo così l'aerostazione un ideale punto di ingresso nel Paese

Il secondo aeroporto più trafficato al mondo è Pechino Capital, in Cina. Air China, compagnia di bandiera del Paese, lo utilizza come base e da qui porta i passeggeri verso oltre 120 destinazioni. Pechino Capital ha un traffico annuale di quasi 96 milioni di passeggeri. In preparazione alle Olimpiadi di Pechino del 2008 è stato aperto un terzo terminal