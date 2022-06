3/10 ©Ansa

Il viaggio inizia oggi per andare avanti, a ritmi serrati, fino alla sera di domani, martedì 14. La giornata cruciale della missione dovrebbe essere proprio domani: l'incontro a Gerusalemme con il premier israeliano Naftali Bennet, poi il viaggio in direzione Ramallah per un faccia a faccia anche con il primo ministro palestinese Mohammed Shtayyeh, con alcuni accordi di cooperazione sul tavolo

