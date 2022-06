Usa Weekly News, Biden su #MarchForOurLives: “Continuate a protestare"

1/18 Twitter AMarch4OurLives

March for Our Lives - Milioni nel Paese, 50.000 persone a Washington hanno invaso il Mall per la manifestazione organizzata da March for Our Lives, gruppo creato dopo la strage del 2018 al liceo di Parkland, Florida, in cui persero la vita 14 studenti e tre adulti. “Siamo stati degli ingenui a pensare che non sarebbe accaduto a noi. Ora basta. Ringraziamo tutti per le preghiere ma pregare è un’azione, ed è un’azione quella che chiediamo”, dice Garnell Whitfiel, figlio di una delle vittime della strage al supermercato di Buffalo per mano di un suprematista bianco