Uk, Elisabetta II pronta a battere un nuovo record di longevità

Elisabetta II deve essere una persona per niente superstiziosa. Sul suo account twitter ufficiale, mesi prima del suo Giubileo di Platino, e dopo aver patito qualche acciacco di salute che l'aveva costretta anche a una notte in ospedale per accertamenti, aveva fatto fissare alla testa della bacheca del social network un messaggio in cui dava appuntamento a tutti per il 70esimo anniversario del suo regno.

Regina di record

Non la disturberà quindi il fatto che i media stiano oggi rimarcando come la sovrana raggiugerà un altro storico traguardo domenica 12 giugno: supererà la lunghezza del Regno di Bhumibol Adulyadej, re della Thailandia, che guidò il Paese asiatico dal 9 giugno 1946 alla morte, avvenuta nel 2016. Da "battere", per essere la sovrana che ha regnato di più nella storia, le resta solo Luigi quattordicesimo, il Re Sole, che regnò in Francia per 72 anni e 110 giorni: dal 14 maggio 1643 - quando aveva meno di cinque anni d'età - fino alla morte, avvenuta nel 1715.

"Guardiamo al futuro con fiducia ed entusiasmo"

Il segreto di lunga vita di Elisabetta, 96 anni, sta forse nel suo intramontabile ottimismo, lo stesso con cui ha invitato i suoi sudditi, con un messaggio destinato alla nazione e all'intero Commonweath proprio alla vigilia del Giubileo, a "guardare al futuro con fiducia ed entusiasmo". E lo stesso che a chiusura delle celebrazioni le ha fatto dire, ringraziando tutti coloro che avevano partecipato, "resto impegnata a servire al meglio delle mie capacità, sostenuta dalla mia famiglia".

Una monarchia più snella

Quest'ultima resa più snella da scandali (soprattutto quello che ha travolto il principe Andrea) e da fughe (quella di Harry e Meghan) e ben rappresentata nell'ultima apparizione sul balcone reale, in compagnia unicamente degli eredi più diretti: Carlo, con la futura Regina consorte Camilla, William e Kate, con i loro tre figli. Come a dire: "Io ci sono ancora, ma questo è il futuro della monarchia".