Uk, il principe William sorpreso a fare il volontario per strada

LONDRA - Diciamo la verità: quante volte - un po' per la fretta, un po’ per diffidenza - ci capita di non prestare tempo e attenzione ai volontari che incontriamo per strada e che cercano di convincerci in qualche maniera a fare una donazione per i più bisognosi? Che sia Milano o Londra poco cambia. A meno che il volontario in questione non sia... un principe.

Un incontro speciale

Il duca di Cambridge - e secondo erede al trono d'Inghilterra - William è stato riconosciuto da un passante mentre, con tipico giubbotto e cappello rosso dell'organizzazione di beneficienza, stava dando una mano alla vendita di "The Big Issue", una rivista dedicata alla piaga della povertà nel Regno Unito e i cui proventi servono ad aiutare senzatetto e disoccupati da lungo tempo. Il fatto è avvenuto nella zona di Westminster, in pieno centro a Londra.

La foto virale sui social network

William avrebbe a sua volta notato l’uomo che gli faceva una foto, avrebbe attraversato la strada e gli avrebbe chiesto ci comprare una copia del giornale. Alla risposta: "Non ho moneta", avrebbe tirato fuori la macchinetta per il bancomat. L’uomo avrebbe quindi postato la foto su Linkedin, commentando: "Che onore avere un momento privato con il nostro futuro re, che stava umilmente lavorando in silenzio e dietro le quinte per aiutare i più bisognosi”. La speranza ora è che l’episodio serva anche ad aumentare le vendite della rivista.