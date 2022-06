Corea del Nord, lanciati otto missili balistici nel Mar del Giappone

Missili lanciati dall'area di Sunan a Pyongyang

L'esercito sudcoreano ha riferito che i razzi sono stati sparati tra le 9:08 e le 9:43 ora locale (0:08 e 0:43 GMT). "Il nostro esercito ha rilevato otto missili balistici a corto raggio lanciati dall'area di Sunan a Pyongyang, in Corea del Nord, nel Mare orientale", ha detto il capo di stato maggiore congiunto di Seul. Il Consiglio di sicurezza nazionale sudcoreano (NSC), presieduto dal direttore dell'Ufficio di sicurezza nazionale, Kim Seong-han, è stato convocato per valutare la situazione. Il Primo Ministro giapponese, Fumio Kishida, ha invece dato istruzioni di "destinare il massimo sforzo alla raccolta e all'analisi delle informazioni", di informare la popolazione, di garantire la sicurezza delle rotte marittime e aeree, nonché di mettere in atto tutte le misure possibili in caso di emergenza.