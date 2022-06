Mercedes richiamerà un milione di vecchi modelli per guasto ai freni

Le motivazioni

Mercedes-Benz ha confermato il richiamo all'Afp, affermando che la mossa si basava “sull’analisi di rapporti isolati per alcuni veicoli"."In rari casi di corrosione molto grave, potrebbe essere possibile che una frenata particolarmente forte o brusca causi danni meccanici al servofreno, per cui il collegamento tra il pedale del freno e il sistema frenante fallirebbe", ha affermato Mercedes. "In un caso così raro, non sarebbe possibile far decelerare il veicolo tramite il freno di servizio. Pertanto, aumenterebbe il rischio d'incidenti o lesioni”.

Presto i proprietari saranno contattati

La casa automobilistica ha affermato che “inizierà immediatamente con il richiamo" e contatterà i proprietari dei "veicoli potenzialmente interessati”. "Il processo di richiamo comporterà l'ispezione dei veicoli potenzialmente interessati e, a seconda dei risultati dell'ispezione, la sostituzione delle parti ove necessario", ha affermato il gruppo, che ha chiesto ai clienti di "non guidare i veicoli" fino all'ispezione.