Roma, svelata la Mkers Gaming House powered by Mercedes-Benz

La struttura è situata nel centro della Capitale, con il chiaro intento di legarsi filosoficamente al luogo in cui i giochi hanno anticamente avuto origine. Tra gli ambienti presenti all'interno, una Bootcamp Room, dove i coach possono ideare le migliori strategie e spiegare nel dettaglio tutte le tattiche studiate per i team, e una Sim-Racing Room per la squadra di e-racing

Dopo l’annuncio della partnership, Mkers e Mercedes-Benz Italia hanno ufficialmente svelato la Mkers Gaming House Powered by Mercedes-Benz. Un luogo studiato su misura per i player del team che, esattamente come avviene per le società appartenenti agli sport tradizionali, coniuga le migliori infrastrutture messe a disposizione dei giocatori con tutte le tecnologie necessarie alla creazione di contenuti originali, posizionandosi come un vero e proprio Media Center. La location sorge nel cuore di Roma, collocata tra i Fori Imperiali, il Colosseo e il Circo Massimo, con il chiaro obiettivo di legarsi filosoficamente al luogo in cui i giochi hanno anticamente avuto origine.

La Gaming House

Internamente, la Gaming House è stata curata in ogni singolo dettaglio dell’arredo, cercando di sottolineare le peculiarità delle diverse zone. Tra queste la Bootcamp Room, dove i coach possono ideare le migliori strategie e spiegare nel dettaglio tutte le tattiche studiate per i team, e una Sim-Racing Room, dove la squadra e-racing può allenarsi per le gare ufficiali, sfruttando il simulatore di guida ufficiale del team. Il tutto impreziosito dalla presenza di oggetti di design originali targati Mercedes-Benz. Nei locali c’è anche tanta attenzione alla community e alla creazione di contenuti grazie alla Streaming Room. In essa, infatti, giocatori e creator posseggono tutto il necessario per trasmettere contenuti e per dialogare attivamente con il pubblico, dallo streaming degli allenamenti alla telecronaca degli eventi più importanti, passando per contenuti entertainment. Infine, è presente anche una Lounge Room dove i giocatori possono rilassarsi, condividere l’adrenalina pre-competizione e gioire insieme delle vittorie del team.