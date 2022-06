Germania, incidente ferroviario: tre morti e diversi feriti

Un treno è deragliato nel Sud del Paese, in Baviera, vicino alla località di villeggiatura montana di Garmisch-Partenkirchen

Un treno è deragliato nel Sud della Germania: secondo Bild, ci sarebbero tre vittime e diverse persone sarebbero rimaste ferite. È successo in Baviera, vicino alla località di villeggiatura montana di Garmisch-Partenkirchen. Come scrive l’Associated Press, ancora da chiarire quanti passeggeri ci fossero a bordo e quali siano state le dinamiche dell’accaduto.