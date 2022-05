Elezioni Colombia: chi sono i candidati alla presidenza

Oggi, 29 maggio, si svolgono le elezioni presidenziali in Colombia. I circa 39 milioni di aventi diritto al voto dovranno scegliere chi guiderà il Paese per i prossimi quattro anni in un contesto caratterizzato dagli effetti negativi della pandemia, dall’aumento della violenza e da una risalita dell’inflazione. I candidati principali sono tre: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez e Rodolfo Hernández. Se nessuno di loro otterrà più del 50% dei voti, si andrà al ballottaggio il prossimo 19 giugno.

Il favorito è un economista e senatore di 62 anni, ex sindaco di Bogotà, con un passato nell’organizzazione di guerriglia insurrezionale M-19 e un possibile futuro come primo leader di sinistra della Colombia. Ha già corso per le presidenziali due volte e a questa tornata, secondo i sondaggi, potrebbe ottenere tra il 35 e il 40% dei voti. Leader del movimento Pacto histórico, “non vuole formare un buon governo, ma cambiare la storia”, come osserva la testata peruviana Ojo Público. Propone di espandere i programmi sociali, di passare a una sanità pubblica, di alzare le tasse pagate dalle fasce più ricche e, soprattutto, di puntare sulle energie rinnovabili in un Paese dove il petrolio è considerato una “locomotiva”. L’ex ministro delle Finanze Juan Carlos Echeverry, citato dal New York Times, ha detto che fermare l’esplorazione petrolifera sarebbe un “suicidio economico”, ma la linea di Petro e la sua decisione di scegliere come vicepresidente Francia Márquez, un’importante attivista ambientale afrocolombiana, piace ai giovani e il loro voto potrebbe risultare decisivo. A questa tornata, sono 9 milioni gli aventi diritto con un’età uguale o inferiore a 28 anni: quasi un quarto di tutto l’elettorato. L’ezione di Petro potrebbe cambiare il volto della Colombia anche sul fronte della lotta al narcotraffico. Come riporta la Cnn, il senatore ha proposto di affrontare il problema legalizzando la cannabis e depenalizzando in parte il consumo della cocaina e di altre droghe. Inoltre, ha aperto alla possibilità di un dialogo coi gruppi criminali. Petro, però, è anche una figura controversa. Lui stesso riconosce la sua tendenza all’autoritarismo, ha avuto degli scontri con l’esercito e “sembra credere troppo al mito grandioso di se stesso”, osserva Ojo Público. Ci sono anche timori sulla sua sicurezza dopo che è stato minacciato di morte.

Chi è Federico Gutiérrez

Classe 1974, Federico “Fico” Gutiérrez è un ingegnere civile ed ex sindaco di Medellin. Leader del Movimiento Creemos, è un conservatore e punta sulla continuità. Tra i suoi obiettivi, ci sono la lotta alla povertà e alla criminalità. Su questo aspetto Gutiérrez ha un approccio più tradizionalista rispetto a Petro. Non a caso, in passato è stato soprannominato “Lo sceriffo” per la sua abitudine a partecipare ai raid della polizia.

Chi è Rodolfo Hernández

L’uomo che potrebbe dare del filo da torcere a Petro in caso di ballotaggio ha 77 anni, è stato sindaco di Bucaramanga e ha fatto della lotta alla corruzione il punto principale della sua campagna elettorale e del suo programma. Si autodefinisce il re di TikTok, “un uomo del popolo” e ha deciso di non partecipare ad alcuni dibattiti televisivi con gli altri candidati. Alcuni lo paragonano a Donald Trump anche per la sua carriera (è un imprenditore). Contrariamente all’ex presidente americano, lui si è però candidato come indipendente.

Chi è Sergio Fajardo

Per la presidenza corre anche Sergio Fajardo, un centrista ex sindaco di Medellin ed ex governatore di Antioquia. Per un periodo è risultato terzo nei sondaggi, ma ha gradualmente perso consensi e oggi non sembra avere alcuna possibilità di vincere così come tutti gli altri candidati che, secondo le rilevazioni di AS/COA prenderebbero meno dell’1%.