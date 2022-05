Colombia, pm del Paraguay assassinato in viaggio di nozze

Pecci era specializzato in criminalità organizzata e lotta al narcotraffico

La polizia colombiana ha rilasciato una foto di uno dei presunti assassini, in bermuda neri e la testa coperta da un panama beige. Vargas ha dichiarato in una conferenza stampa che l'Agenzia federale antidroga Usa, Dea, sta lavorando con le autorità colombiane e paraguaiane per "ottenere quante più informazioni possibili" sul delitto. La ricompensa offerta per informazioni che portino alla cattura dei killer è di 488 mila dollari. "Il modo in cui hanno agito gli assassini, in cui lo hanno giustiziato, è tipico della mafia. Non vedo altra spiegazione", ha denunciato il presidente dell'Associazione paraguaiana dei pubblici ministeri, Augusto Salas. Il procuratore generale del Paraguay, Sandra Quinonez, ha ricordato che Pecci aveva ottenuto "condanne importanti in 11 anni di lotta al traffico di droga e alla criminalità transnazionale". "Voleva solo godersi la luna di miele, nella privacy, ed è per questo che non aveva la scorta", ha concluso.

Colombia primo produttore e esportatore di cocaina

Pecci era specializzato in criminalità organizzata, traffico di droga, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Era noto per il suo coinvolgimento nell'indagine che ha portato il calciatore Ronaldinho dietro le sbarre tra marzo e agosto 2020 per essere entrato in Paraguay con documenti falsi. Negli ultimi anni, Paraguay e Colombia hanno rafforzato la loro cooperazione contro la criminalità organizzata internazionale. Nonostante decenni di lotta contro cartelli e trafficanti di droga, la Colombia rimane il principale produttore ed esportatore di cocaina nel mondo.