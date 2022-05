Afghanistan, protesta donne a Kabul per lavoro e istruzione

Alcune decine di donne hanno sfidato il regime dei Talebani in Afghanistan, inscenando una protesta a Kabul per chiedere "pane, lavoro e libertà" e chiedendo il diritto all'istruzione femminile. Lo constatano fonti giornalistiche sul posto. "L'istruzione è un mio diritto. Riaprite le scuole", hanno scandito le manifestanti, molte col volto coperto, come imposto dalle recenti disposizioni dei fondamentalisti tornati al potere lo scorso agosto. Le manifestanti hanno marciato per alcune centinaia di metri prima di disperdersi. Miliziani talebani in abiti civili hanno sequestrato loro i telefonini per impedire di riprendere la protesta.

Talebani: "Infondati timori Onu su diritti donne"

approfondimento

I talebani, dallo scorso agosto di nuovo al potere in Afghanistan, hanno bollato come "infondati" i timori per le sorti del Paese, dopo il ritiro delle forze internazionali. Il Consiglio di Sicurezza Onu ha espresso "profonda preoccupazione per la crescente erosione del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali di donne e ragazze". I talebani respingono, dunque, l'appello del Consiglio di Sicurezza a fare marcia indietro rispetto alle restrizioni imposte alle afghane, "riaffermando l'impegno - tramite il ministero degli Esteri del governo talebano - per i diritti di donne, bambini e minoranze nel contesto religioso e culturale del popolo afghano". Martedì il Consiglio di Sicurezza ha criticato i talebani per le limitazioni all'accesso all'istruzione, al lavoro, alla libertà di movimento, alla partecipazione alla vita pubblica e ha chiesto di rivedere "rapidamente le politiche e le pratiche che limitano i diritti umani e le libertà fondamentali delle donne e delle ragazze afghane" oltre a sollecitare la riapertura delle scuole per tutte le alunne.