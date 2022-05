In un Afghanistan piegato dalla peggiore crisi umanitaria di sempre, sono i gruppi terroristici, Isis-K in testa, a trarre maggior vantaggio sul terreno. Dopo quello all’aeroporto di Kabul durante l’evacuazione, molti sono stati gli attacchi suicidi firmati dall’organizzazione terroristica in questi mesi. Dai più noti alle cronache, che hanno lasciato decine di morti nelle moschee sciite, a quelli pressoché quotidiani, di cui non sentiamo parlare, perché si tratta di piccole operazioni di guerriglia – come gli attentati con bombe magnetiche a Kabul, e non solo – che hanno come target soprattutto i talebani.