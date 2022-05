EasyJet, 200 voli cancellati per guasto informatico: turisti bloccati

La compagnia low cost britannica EasyJet ha cancellato circa 200 voli a causa di un guasto informatico. Secondo il sito di news della Bbc, si sono riscontrati disagi per i passeggeri negli aeroporti del Regno Unito, in particolare in quello di Gatwick, a Londra, uno dei più utilizzati dal vettore.

Le scuse di EasyJet

Molti turisti all'estero sono rimasti bloccati e, in un secondo momento, riprotetti su altri voli. In un comunicato Easyjet si è scusata e ha affermato che i problemi sono stati risolti: si dovrebbe quindi andare verso un graduale ritorno alla normalità. In aprile la compagnia aveva dovuto cancellare decine di voli a causa del numero record di dipendenti finiti in malattia per il Covid.