EasyJet, ridotti i posti sugli aerei per mancanza di personale

Saranno circa 60 gli aerei ai quali verrà rimossa l'ultima fila di posti. In questo modo il personale di bordo potrà diminuire da 4 a 3 per far fronte ai tagli fatti durante la pandemia

La compagnia aerea EasyJet ha annunciato che dalla prossima estate saranno rimossi i posti dell'ultima fila dai propri aerei A319, i più piccoli della flotta. La rimozione di sei posti, come riportato dalla testata britannica Bbc, è necessaria per far fronte alla mancanza di personale dovuta ai tagli fatti durante la pandemia.

Personale di bordo ridotto da 4 a 3 persone leggi anche Bird strike in atterraggio, verifiche aereo Easyjet Cagliari Secondo le norme stabilite dalla Civil Aviation Authority, il numero dei membri del personale di bordo deve essere proporzionato ai posti presenti sull'aereo. Rimuovendo l'ultima fila di posti, a bordo degli aerei A319 potrà salire un massimo di 150 passeggeri invece dei precedenti 156. Di conseguenza il personale in servizio su ogni tratta può essere ridotto da quattro a tre. Ora che le restrizioni dovute al Covid sono state rimosse, le persone che decidono di viaggiare in aereo sono tornate ad aumentare. Questo ha provocato non pochi problemi alle compagnie aeree che, come EasyJet, sono rimaste con meno personale rispetto ai tempi pre pandemia e ora fanno fatrica a gestire la ripartenza.

Ritorno alle prestazioni pre pandemia vedi anche Aerei: ritorna collegamento Venezia-Philadelphia EasyJet è stata costretta a cancellare molti voli lo scorso mese. La compagnia aerea ha ricominciato ad assumere nuovo equipaggio in modo da tornare presto alle prestazioni pre pandemia, quando la sua flotta trasportava fino a 300mila passeggeri al giorno. Gli esperti però prevedono che le difficoltà legate alla carenza di personale di bordo continueranno per tutto il prossimo anno. EasyJet ha anche rassicurato i passeggeri che la rimozione dell'ultima fila non causerà disagi. Gli ultimi sei posti infatti vengono in genere prenotati degli ultimi giorni prima della partenza e la vendita di un massimo di 150 biglietti non dovrebbe quindi influenzare o danneggiare coloro che stanno iniziando a pianificare i viaggi estivi.