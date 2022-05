Germania, sparatoria in una scuola a Bremerhaven: 1 ferito grave

Mondo

Frank James, chi è l'uomo sospettato per l'attentato a New York

È stato arrestato il 62enne, residente sia a Philadelphia che in Wisconsin, indiziato della sparatoria a Brooklyn. Sui social postava video - definiti 'preoccupanti' dalle forze dell'ordine - in cui accusava il sindaco di New York Eric Adams per la cattiva gestione del problema dei senzatetto. Si è risaliti alla sua identità grazie a una carta di credito trovata in metropolitana

È stato arrestato Frank James, la “persona di interesse” che la polizia di New York considera il possibile indiziato per l’attentato nella metropolitana di Brooklyn in cui sono state ferite almeno 29 persone. È stato identificato da un passante mentre era seduto a un McDonald's, ma quando gli agenti sono arrivati James si era già spostato. Sono quindi iniziate le perlustrazioni della zona che hanno poi portato al suo arresto mentre camminava in strada a St. Marks Place, tra North Houston Street e l'Ukrainian Village. L'uomo non ha opposto resistenza

Sessantadue anni, è stato identificato grazie a una carta di credito che avrebbe perso durante la fuga. La polizia ha detto che James era già stato arrestato nove volte a New York, e altre tre volte in New Jersey. Eppure, nonostante questi precedenti, aveva potuto acquistare legalmente l'arma in Ohio. Rischia di trascorrere il resto della sua vita in carcere: su di lui una delle accuse che pesano è quello di reato terroristico federale