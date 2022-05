Usa, spari a Buffalo: almeno 10 morti. Killer è "suprematista bianco"

È di almeno dieci morti il bilancio della sparatoria avvenuta in un supermercato di Buffalo, nello Stato di New York. C'è inoltre un ferito in condizioni critiche. Come riportano i media americani, il killer è un ragazzo di 18 anni armato con un AR-15: sui social avrebbe effettuato il live streaming dell'attacco e pubblicato un manifesto in cui si identificava come un suprematista bianco e antisemita, seguace delle teorie della "sostituzione dei bianchi".