Biden a Tulsa: “Suprematismo bianco minaccia più letale per il Paese”

Il leader Usa è stato in Oklahoma per il 100esimo anniversario di una delle pagine più buie della storia americana, con l'uccisione di circa 300 cittadini afroamericani e la distruzione del loro fiorente quartiere: è il primo presidente in carica a farlo. "Qui per fare luce e assicurarci che l'America sappia la storia per intero", ha detto. Poi ha invitato il Paese a riflettere sul "razzismo sistemico" e ha annunciato delle misure a favore della comunità afroamericana per ridurre il gap di benessere con i bianchi

Joe Biden è stato in Oklahoma per il 100esimo anniversario del massacro di Tulsa: è il primo presidente in carica a visitare la città per commemorare una delle pagine più buie della storia americana, con l’uccisione di circa 300 cittadini afroamericani e la distruzione del loro fiorente quartiere. “Oggi la minaccia più letale per il Paese è il suprematismo bianco", ha detto il leader Usa. "L'odio non è mai sconfitto, si nasconde soltanto", ha aggiunto. Poi ha denunciato gli attacchi contro il diritto di voto degli afroamericani.

Biden: “Sono il primo presidente venuto a Tulsa per riconoscere la verità” Biden ha aperto il suo intervento a Tulsa ricordando: “Sono il primo presidente in 100 anni venuto qui per riconoscere la verità su quello che è successo a Tulsa, siamo qui per fare luce e assicurarci che l'America sappia la storia per intero”. Il presidente ha poi chiesto un minuto di silenzio in segno di rispetto per le vittime e i loro discendenti. Biden è anche il primo presidente in carica a incontrare privatamente gli unici tre sopravvissuti di quella tragedia: Viola Fletcher, Hughes Van Ellis e Lessie Benningfield Randle, tutti bambini all'epoca. "Siamo a un punto di svolta come nazione, quello che alcuni non vogliono vedere non può più essere ignorato: non fu un tumulto, fu un massacro", ha detto Biden. E ancora: "Per troppo tempo la storia di quello che è successo è stata raccontata in silenzio, nascosta nelle tenebre. Ma solo per il fatto che la storia resta in silenzio, questo non significa che non è avvenuto: se le tenebre possono nascondere molto, non cancellano nulla". Cento anni fa, ha detto ancora, "fu scatenato l'inferno".

Il massacro di Tulsa "Cento anni fa la fiorente comunità afroamericana di Greenwood a Tulsa fu spietatamente attaccata da una folla di suprematisti bianchi e almeno 300 afroamericani furono uccisi a sangue freddo mentre 10mila restarono senza casa. Un secolo dopo, la paura e il dolore della devastazione si sentono ancora", ha raccontato Biden. Il 31 maggio e il primo giugno del 1921 una massa di suprematisti bianchi trucidò centinaia di afroamericani e rase al suolo 35 isolati di Greenwood, un quartiere così florido da essere ribattezzato "Black Wall Street", impedendone poi la ricostruzione con leggi e politiche capestro. A scatenare il massacro fu l'arresto di un giovane di colore accusato di aver assaltato una 17enne bianca, anche se poi il caso fu archiviato. Una strage rimasta impunita e i cui effetti si riverberano sino ad oggi, con le polemiche sui mancati risarcimenti ai discendenti delle vittime, la riesumazione dei corpi legati presumibilmente al massacro nel cimitero di Oaklawn, le allerte per i timori di contromanifestazioni suprematiste.