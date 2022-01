Uk, terrorista condannato a leggere libri. Corte Appello: va in cella

Per Ben John, 22enne ex studente di Lincoln, in Inghilterra, considerato un suprematista bianco con idee neonaziste, si sono ora aperte le porte del carcere. La Corte di Giustizia ha annullato la sentenza precedente: era stato condannato a leggere libri classici come Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen

Era stato condannato per il reato di terrorismo , con pena sospesa e commutata nell’obbligo di leggere testi di letteratura classica. Ma per Ben John, 22enne ex studente di Lincoln, in Inghilterra , considerato un suprematista bianco con ideologia neonazista, si sono ora aperte le porte del carcere. La Corte di Giustizia d'oltremanica ha ribaltato la sentenza: resterà in cella per due anni.

La condanna "morbida" per terrorismo

Ben John era stato condannato per possesso di documentazione potenzialmente utilizzabile per preparare un atto di terrorismo, in particolare una copia dell'Anarchist's Cookbook, un libro che contiene istruzioni per fabbricare armi, esplosivi e droghe. La polizia aveva trovato anche materiale di estrema destra, con video celebrativi di Adolf Hitler e inni dei suprematisti bianchi. La condanna al carcere è arrivata dopo che l'ufficio del procuratore generale ha fatto ricorso alla Corte d'Appello per la sentenza su John, che era stato condannato a leggere libri di letteratura classica, come Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen. Una condanna ritenuta dal procuratore indebitamente indulgente. Ora la sentenza che ha ribaltato tutto, aprendo le porte del carcere a Ben John per due anni.