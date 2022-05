Ucraina, il volontariato anima della resistenza. VIDEO

Persone di ogni tipo si uniscono per aiutare. Chi lavora per il governo, chi ha un business, chi è impiegato. Gruppi di amici che all’inizio della guerra hanno deciso di unirsi per dare una mano alla causa

La guerra ha trasformato gli ucraini in guerrieri o volontari. Chiunque può cerca di dare una mano. Sul fronte o nelle retrovie. I ragazzi che incontriamo in un ex mattatoio nella periferia di Leopoli, hanno creato una fondazione per dare il proprio contributo. Raccolgono e mandano cibo, medicine, strumenti medici e militari nelle regioni che stanno soffrendo di più gli effetti dell’invasione russa.

