Guerra Ucraina, telefonata tra capo Pentagono e ministro Esteri russo

Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu durante il quale ha chiesto un rapido cessate il fuoco in Ucraina. Lo ha reso noto il portavoce del Pentagono John Kirby. Questa è stata la prima chiamata tra i due dall'inizio della guerra e Austin ha messo in evidenza l'importanza di preservare i canali di comunicazione. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)