Covid, in Corea del Nord isolate 187 mila persone. Seul offre vaccini

Salute e Benessere

Covid, i consigli per limitare i contagi di Omicron nei prossimi mesi

L’estate si avvicina e il 15 giugno verranno superate quasi del tutto le ultime misure precauzionali. Ma gli esperti invitano a non abbassare la guardia. Dai vaccini all’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, da come comportarsi nei luoghi affollati alla pulizia delle mani: ecco alcune regole per diminuire i rischi

Anche se l'obiettivo “zero contagi” appare al momento inarrivabile, nella pandemia di Covid-19 si apre una "nuova fase" e in Italia ci sono le condizioni per arrivare ad un'estate senza restrizioni a partire dal 15 giugno, quando scadrà il termine per le misure residue come le mascherine in alcuni luoghi al chiuso. È questa la previsione del sottosegretario alla Salute Andrea Costa

Il virus Sars-CoV-2 "ha una capacità di mutazione con rapidità senza precedenti”, ha ammonito Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute. E il professor Fabrizio Pregliasco, direttore Sanitario dell'Ircss Istituto Ortopedico Galeazzi Milano, allerta che “in autunno ci sarà un'ondata di 20 milioni di contagi, un terzo degli italiani”