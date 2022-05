Cina, vietati cani di grossa taglia nel centro di Pechino

Molto è cambiato da quando nella Cina degli anni Ottanta i cani erano banditi dalle città perché portatori di malattie. A Pechino e in altre grosse città dagli anni Novanta le persone iniziarono ad avere cani come animali domestici ma nel 1994 il governo introdusse una licenza obbligatoria molto costosa per il possesso di cani. Dagli anni 2000 le politiche si sono ammorbidite ma è rimasto il limite di altezza di 35 centimetri. Ad oggi a Pechino, come ha raccontato al Financial Times la giornalista britannica Yuan Yang che lì ci vive, avere un cane da compagnia è ancora complesso.