Russia, minacce sterilizzazione e campi di concentramento a oppositori

"Devono capire che se contano sulla misericordia, no, non ci sarà pietà per loro", ha detto al canale televisivo statale Russia 1 il regista Karen Shakhnazarov

"Non ci sarà pietà". Parole dure e minacciose quelle pronunciate dal regista e convinto sostenitore di Putin Karen Shakhnazarov sulla tv russa che ha lanciato un terribile avvertimento agli “oppositori della lettera Z”. Il cineasta vicino al Cremlino si è rivolto a tutti coloro che si oppongono alla cosiddetta “operazione speciale in Ucraina” che dovranno affrontare dure punizioni tra cui "campi di concentramento e sterilizzazione" (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI ).

L'intervista al canale televisivo statale Russia 1

"Gli oppositori della lettera Z devono capire che se contano sulla misericordia, no, non ci sarà pietà per loro", ha detto al canale televisivo statale Russia 1 Shakhnazarov, alla guida dello studio cinematografico Mosfilm, sostenuto dallo stato. “È diventato tutto molto serio. In questo caso significa campi di concentramento, rieducazione e sterilizzazione”, ha aggiunto. Termini gravissimi e preoccupanti che descrivono un clima sempre più teso.