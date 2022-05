Karine Jean-Pierre portavoce Casa Bianca: prima afroamericana

Mondo

Usa Weekly News, Biden ai giornalisti: "Democrazia non è un reality"

Parla dell’emergenza in Ucraina e dice che “la democrazia non è un reality”: alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca Joe Biden descrive l’attuale emergenza internazionale, ma ironizza anche sulla sua età, prende in giro Fox News e attacca (senza nominarlo) Donald Trump. Prima di questo evento, Biden si è dedicato completamente a quanto sta accadendo in Ucraina, in vertici e incontri pubblici in cui ha spiegato l'impegno dell’America per il paese colpito dalla guerra A cura di Valentina Clemente

“Dobbiamo restare vigili”, ha detto Biden alla cena dei corrispondenti, riferendosi alla pandemia, rivolgendosi a una sala con oltre 2.500 persone, quasi tutte senza mascherina. “La democrazia americana non è un reality show. Una stampa libera non è il nemico del popolo, è il guardiano della libertà", ha aggiunto prima di congedarsi e lasciare la parola al comico Trevor Noah, conduttore della serata

“Un grazie al 42 per cento di voi che ha applaudito. Questa è la prima volta che un presidente partecipa all’evento negli ultimi sei anni". Lo ha detto il presidente Joe Biden nell’atteso intervento al gala dei corrispondenti della Casa Bianca. Per lui e la moglie standing ovation della platea, formata da più di 2.600 persone. Biden ha anche scherzato sulla sua età, dopo una battuta in cui lo avevano mostrato in un fotomontaggio dell’edizione del gala del 1924