Usa Weekly News, Biden ai giornalisti: "Democrazia non è un reality"

Parla dell’emergenza in Ucraina e dice che “la democrazia non è un reality”: alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca Joe Biden descrive l’attuale emergenza internazionale, ma ironizza anche sulla sua età, prende in giro Fox News e attacca (senza nominarlo) Donald Trump. Prima di questo evento, Biden si è dedicato completamente a quanto sta accadendo in Ucraina, in vertici e incontri pubblici in cui ha spiegato l'impegno dell’America per il paese colpito dalla guerra

A cura di Valentina Clemente