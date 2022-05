Papa arriva in carrozzina ad incontro con Superiore

Un ingresso insolito quello di stamattina del Santo Padre. Sorridente e in buono stato fisico è entrato in Aula Paolo VI in sedia a rotelle, spinto dal fidato maggiordomo. Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano le superiore generali dell’Uisg (Unione Internazionale delle Superiori Generali). Da giorni Bergoglio accusa forti dolori al ginocchio tanto da essere costretto a cancellare udienze e impegni ufficiali. Lui stesso aveva detto di aver ricevuto precise indicazioni dai medici di rimanere seduto e non camminare, inoltre aveva raccontato di essersi sottoposto a una infiltrazione.