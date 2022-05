Russia, Dugin a Sky TG24: su Zelensky falso storico da Lavrov

Queste dichiarazioni sono un po’ strane, non credo che Hitler fosse ebreo”. Lo ha detto a Sky TG24 Alexander Dugin commentando le parole del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov (GUERRA IN UCRAINA: LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI).

“Queste sono idee che alcuni cospirazionisti hanno sviluppato ma non ci sono argomenti seri. Non credo che Zelensky è anti ebreo, è pragmatico, clown, è eticamente ebreo ma non pratica giudaismo e per ragioni puramente pragmatiche tollera questo neonazismo marginale in Ucraina per utilizzare le forze che secondo lui aiutano a consolidare la nazione artificialmente creata”.