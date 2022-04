Lavrov: “Non a guerra con Nato, da noi nessuna minaccia nucleare"

Il ministro degli Esteri russo in un'intervista ad al-Arabiya: "L'Occidente non si aspetti che Mosca chieda perdono e capitoli davanti alle sanzioni". La Moldavia nella Nato? "Non sarebbe più sicura". Mentre sulla questione del gas, precisa: la maggioranza dei partner ha accettato di passare allo schema del pagamento in rubli

La Russia non minaccia nessuno con una guerra nucleare. A dirlo è il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, in un'intervista ad al-Arabiya. Inoltre Mosca non si considera in guerra con la Nato: un tale sviluppo degli eventi aumenterebbe i rischi di un conflitto nucleare, che non può essere consentito, ha aggiunto Lavrov. "Purtroppo", ha però rimarcato, "c’è la sensazione che la Nato creda di essere in guerra con la Russia". Poi un avvertimento: "L'Occidente non si aspetti che la Russia chieda perdono e capitoli davanti alle sanzioni". Mentre sulla questione del gas, ha precisato che la maggioranza dei partner ha accettato di passare allo schema del pagamento in rubli (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).