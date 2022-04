Kabul, esplosione in una moschea: almeno 50 le vittime

Afghanistan, tre esplosioni in una scuola maschile di Kabul: morti

Rivendicati dall’Isis gli attentati di ieri

Il gruppo dello Stato Islamico ha rivendicato le due esplosioni a bordo di altrettanti minibus che hanno ucciso almeno nove persone ieri a Mazar-i-Sharif in Afghanistan, una settimana dopo l'esplosione in una moschea sciita nella stessa città che si trova al nord del paese. Il numero di violenti attacchi in tutto l'Afghanistan è diminuito da quando i talebani sono tornati al potere lo scorso agosto, ma il gruppo dello Stato islamico sunnita ha continuato a prendere di mira gli sciiti, che considerano eretici.