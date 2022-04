Singapore, giustiziato disabile malgrado proteste internazionali

Respinto l’ultimo appello della madre

approfondimento

Texas, sospesa la condanna a morte per Melissa Lucio

Un tribunale di Singapore ha respinto ieri sera un appello finale della madre del malese disabile mentale, il cui caso ha attirato le critiche dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite, che questa settimana hanno chiesto di fermare l'esecuzione, così come le insolite proteste sull'isola semi-autoritaria. Almeno 300 persone si sono radunate lunedì all'Hong Lim Park di Singapore - l'unico posto dove il governo permette le proteste - per chiedere una sospensione dell'esecuzione per Nagen e un altro prigioniero malese, Datchinamurthy Kataiah, anche lui condannato a morte per traffico di droga e che dovrebbe essere impiccato - il metodo di esecuzione usato sull'isola - venerdì.