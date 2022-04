Chef italiano morto a New York, 30 anni all'escort Angelina Barini

Il lodigiano Andrea Zamperoni era stato trovato senza vita il 21 agosto 2019 in un motel del Queens, uno dei distretti della Grande Mela. La donna è accusata di aver provocato la morte per avvelenamento

La Corte distrettuale di Brooklyn ha condannato a 30 anni di reclusione Angelina Barini, l'escort canadese accusata di aver provocato la morte per avvelenamento dello chef lodigiano Andrea Zamperoni. L'uomo, 33 anni, era stato trovato senza vita il 21 agosto 2019 in un motel del Queens, uno dei distretti di New York.