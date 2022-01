Ingegnere italiano morto ad Amsterdam, il legale: è stato omicidio

"Sicuramente è stato un omicidio". L'avvocato della famiglia Moroni, Bruno Forestieri, commenta così la morte di Paolo Moroni, l'ingegnere informatico 42enne trovato cadavere giovedì scorso nella sua casa ad Amsterdam. "Al momento la polizia olandese è molto chiusa - continua -. Questo ci fa supporre che siano vicini a individuare il responsabile. Le principali notizie ci arrivano dall'unità di crisi della Farnesina e dai carabinieri di Civitavecchia". (LA VICENDA)

Il sindaco: "Gli renderemo omaggio"

"Renderemo omaggio a Paolo appena sarà possibile. Prima aspettiamo il rientro della salma". Lo ha detto il sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini, dopo aver incontrato i familiari di Paolo Moroni. "La famiglia chiede massimo riserbo - continua -. Sono distrutti e non vogliono vedere nessuno". Moroni è stato trovato senza vita giovedì scorso nella sua casa appena comprata ad Amsterdam. Ad allertare la polizia sono stati i familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con lui ormai da giorni. "In questo momento i familiari stanno attendendo il via libera per poter salire in Olanda - aggiunge Pasquini -. Intanto vengono aggiornati costantemente dagli amici di Paolo che sono ad Amsterdam".