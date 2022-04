Catturato soldato russo che rideva con moglie degli stupri di guerra

"Vai e stupra le ucraine, ma non dirmi nulla e usa i preservativi". Sono queste le parole intercettate dai servizi di sicurezza di Kiev. Parole ancora più orribili se a pronunciarle è una donna. Una moglie che si rivolgeva in una telefona al marito, soldato dell'esercito russo impegnato nell'"offensiva" in Ucraina, che addirittura “rideva in modo sprezzante” si legge in una nota dell’ intelligence ucraina.