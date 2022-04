Usa Weekly News, Joe Biden: Putin non vincerà mai

Continua il duello a distanza tra Putin e Biden, che ammonisce: “la Russia non riuscirà mai a occupare del tutto l’Ucraina”. Negli scorsi giorni, dopo l’incontro con il PM Shmyhal, Biden ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari: forniture di artiglieria pesante e droni, oltre a “Uniting for Ukraine”, programma che consente ai rifugiati ucraini di andare dall'Europa direttamente negli USA. E in un incontro pubblico in Ohio, Donald Trump ha parlato del conflitto in Ucraina

A cura di Valentina Clemente