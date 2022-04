Florida, governatore revoca privilegi fiscali a Disney: ecco perché

Il governatore Ron DeSantis, dopo l’ok di Camera e Senato locali, ha firmato l’atto che dopo oltre 50 anni elimina un distretto fiscale speciale che consente al colosso californiano di governare indipendentemente il territorio in cui si trovano i suoi parchi. Si tratta di una “vendetta” per essersi schierata contro il provvedimento che limita, dalle scuole materne alla terza elementare, di trattare i temi dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale

Il governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, uno dei nomi che circola tra i possibili candidati alla Casa Bianca nel 2024, ha firmato la legge che dopo oltre 50 anni mette fine all'autogoverno e ai privilegi fiscali della Disney nel distretto dei suoi parchi divertimento . Si tratta di un atto in risposta all'opposizione del colosso californiano al provvedimento (ribattezzato dai detrattori “Don't say gay”) che limita, dalle scuole materne alla terza elementare, di trattare i temi dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale. La legge, approvata dal parlamento statale controllato dal Grand old Party, è stata duramente criticata da Joe Biden, secondo cui la destra si è impossessata del partito repubblicano. Secondo i media Usa, si tratta anche di un monito ad altre società, soprattutto Big Tech e Wall Street, che sono basate prevalentemente in Stati liberali ma che conducono attività ovunque: se provano ad imporre i loro valori culturali o ad assecondare quelli della sinistra, rischiano di perdere il sostegno repubblicano sulle questioni che più contano per loro, come la regolamentazione, la tassazione, le leggi antitrust e sul lavoro.

La vicenda

Ieri il Senato e la Camera della Florida, sempre a guida repubblicana, avevano approvato il disegno di legge per eliminare un distretto fiscale speciale che consente alla Disney di governare indipendentemente il territorio in cui si trovano i suoi parchi. I legislatori hanno preso di mira la società dopo che il governatore Ron DeSantis l'aveva criticata perché si è pubblicamente opposta alla legislazione che blocca in classe la possibilità di discussione su identità di genere e orientamento sessuale. Il disegno di legge eliminerà il distretto (noto come Reedy Creek Improvement District) il 1 giugno 2023: lo status speciale era stato concesso da una legge statale nel 1967 e consente alla Disney di autogovernarsi riscuotendo le tasse e fornendo servizi di emergenza. La Disney controlla oltre 10mila ettari di terreno nell'area di Orlando e il distretto consente all'azienda di costruire nuove strutture e pagare le tasse per tali costruzioni senza l'approvazione di una commissione di pianificazione locale.

Casa Bianca: la Florida ha sbagliato

"La legge 'Don't say gay' è sbagliata, totalmente sbagliata. Il governatore della Florida non avrebbe dovuto punire la Disney per la sua opposizione alla legge”, aveva commentato ieri la vice portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.