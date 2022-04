Covid Cina, nuovo balzo di casi a Shanghai: contagi a quota 28mila

La situazione più critica a Shangai

La situazione più critica resta a Shanghai, che ha segnato un nuovo record giornaliero a dispetto del lockdown, quando il presidente Xi Jinping ha chiesto di raddoppiare la ricerca e gli sforzi da parte del governo per una più efficace "strategia dinamica di zero-Covid". La Commissione sanitaria municipale ha reso noto che la città ha attualmente nove persone positive al virus in gravi condizioni, di cui otto di età compresa tra i 70 e i 93 anni, e ad alto rischio per gravi malattie e perché non vaccinati contro il coronavirus.