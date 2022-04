Attentato New York, sindaco: cittadini stiano lontani da area spari

Mondo

Secondo quanto riporta la Cnn, la persona sospettata di aver aperto il fuoco indossava una maschera antigas e la divisa dei dipendenti della metropolitana. Si indaga per terrorismo

Sono almeno 13 le persone rimaste ferite dagli spari esplosi nella stazione di Sunset Park, nel quartiere di Brooklyn, New York. Testimoni raccontano di aver visto un uomo aprire il fuoco sui passeggeri che stavano salendo sul treno. Si indaga per terrorismo, come riferito da una fonte del dipartimento di polizia a Newsweek