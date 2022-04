Bucarest, auto contro ambasciata russa: morto il guidatore

È successo questa mattina intorno alle 6. Il veicolo si è schiantato contro il cancello, ma non è entrato nel complesso dell'ambasciata. Indagini in corso

Un'auto si è schiantata contro il cancello dell'ambasciata russa a Bucarest prendendo fuoco. Il conducente è morto, secondo quanto afferma la polizia della capitale rumena, come riferisce l'Associated Press. È successo questa mattina intorno alle 6: l'auto si è schiantata contro il cancello, ma non è entrata nel complesso dell'ambasciata.