Ungheria, riconfermato Orban. “Ho vinto contro tutti”

L'Ungheria non cambia: Viktor Orban vince ancora e viene riconfermato alle elezioni per il quarto mandato. Il premier uscente, che stavolta si era proposto come "uomo della pace", spingendo sulla paura del conflitto ucraino, ha esultato già nella serata di domenica 3 marzo: "Abbiamo vinto contro tutti”, ha detto. Questa "nostra quarta vittoria è la più importante, perché abbiamo conquistato il potere contro un'opposizione che si era alleata, si sono alleati tutti e noi abbiamo vinto contro tutti". Orban, riporta il Guardian, poi ha parlato dei suoi "avversari", includendo nell'elenco anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, poi i "burocrati a Bruxelles", "l'impero Soros" e i "media internazionali". Dalle urne esce anche "un chiaro segnale a Bruxelles". Il premier ungherese ha definito la sua una "vittoria eccezionale". Orban ha detto: "Abbiamo ottenuto una vittoria così grande che si può vedere anche dalla Luna. Di sicuro pure da Bruxelles”.

La vittoria di Orban

"Ho ottenuto un mandato per governare ancora", ha dichiarato il primo ministro. Secondo i risultati, che non sono ancora definitivi, quando è stato scrutinato oltre il 70% dei voti la coalizione composta dal partito di governo Fidesz e dai cristiano-democratici di Kdnp è in vantaggio con circa il 55% delle preferenze mentre i sei partiti di opposizione messi insieme in una lista unificata si attestano al 32-33%. Con un risultato simile Orban e i suoi alleati avrebbero 134 seggi, su un totale di 199. L'opposizione dell’ultra-cattolico europeista Peter Marki-Zay, avrebbe 58 seggi. Lo sfidante ha ammesso la sconfitta: “In un sistema ingiusto e disonesto come questo non potevamo fare di più". Anche l'estrema destra ha avuto un buon risultato, con circa il 6,5% e 7 seggi. L'affluenza alle urne si è attestata al 67,8%, in leggero calo rispetto a quattro anni fa.

Salvini: bravo Orban, da solo contro tutti

"Bravo Viktor!" Così su Facebook Matteo Salvini si complimenta con Orban per il risultato ottenuto alle elezioni in Ungheria. "Da solo contro tutti, attaccato dai sinistri fanatici del pensiero unico, minacciato da chi vorrebbe cancellare le radici giudaico-cristiane dell'Europa, denigrato da chi vorrebbe sradicare i valori legati a famiglia, sicurezza, merito, sviluppo, solidarietà, sovranità e libertà, hai vinto anche stavolta - prosegue - grazie a quello che manca agli altri: l'amore e il consenso della gente. Forza Viktor, onore al libero Popolo ungherese".