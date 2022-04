Elezioni, oggi si vota in Serbia e in Ungheria

In Serbia alle 7 si sono aperti i seggi per le tre elezioni in programma in contemporanea: parlamentari anticipate, presidenziali e amministrative in 14 comuni, fra cui la capitale Belgrado. In Ungheria si vota invece per le parlamentari e per il referendum sulla legge anti-Lgbt+ ascolta articolo Condividi

Giornata di voto in Serbia e Ungheria. In Serbia alle 7 (stessa ora italiana) si sono aperti i seggi per le tre elezioni in programma in contemporanea: parlamentari anticipate, presidenziali e amministrative in 14 comuni, fra cui la capitale Belgrado. In Ungheria si vota invece per le parlamentari e per il referendum sulla legge anti-Lgbt+.

Le elezioni in Serbia In Serbia i grandi favoriti per le tre consultazioni sono il presidente uscente Aleksandar Vucic, che secondo le previsioni dovrebbe conquistare un secondo mandato già oggi al primo turno, e il suo Partito del progresso serbo (Sns, conservatore), forza di maggioranza nel Paese, che tutti i sondaggi danno vincitore con largo margine sia alle legislative che alle elezioni locali. Al voto odierno partecipano anche le forze di opposizione, che avevano boicottato le ultime legislative del giugno 2020 per protesta contro 'l'autoritarismo' di Vucic. Sono 19 le liste in lizza per le legislative, mentre i candidati alla carica di presidente sono otto, tre dei quali donne. L'unico in grado di avvicinarsi a Vucic è Zdravko Ponos, ex capo di stato maggiore dell'esercito, candidato del cartello di opposizione 'Uniti per la vittoria della Serbia'. I 6,5 milioni di elettori possono votare fino alle 20 in più di 8.200 seggi, nel rispetto delle misure anti-Covid. I serbi del Kosovo, per il rifiuto di Pristina a organizzare le elezioni sul proprio territorio, votano in quattro località del Sud della Serbia. A monitorare le operazioni di voto gruppi di osservatori di Osce, Consiglio d'Europa e Parlamento europeo.