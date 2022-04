Usa, sempre più aziende passano alla settimana lavorativa da 4 giorni

I lavoratori degli Stati Uniti si preparano a una svolta nelle loro giornate lavorative. Sono sempre di più le aziende che stanno concedendo ai propri dipendenti il venerdì libero. Un esperimento che permette di valutare il rendimento di una settimana lavorativa di quattro giorni.

Meno ore di lavoro e dipendenti più produttivi

Secondo i dati rilevati da Nbc News, esaurimento e stress nei lavoratori americani sono ai massimi livelli. Per i datori di lavoro è dunque importante individuare diverse modalità per mantenere alto il rendimento. Nuovi modi per trovare, assumere e mantenere dei lavoratori efficienti e qualificati, anche se questo significa farli lavorare di meno. Sempre più aziende si stanno organizzando per offrire un’orario flessibile e la riduzione dei turni lavorativi da cinque a quattro giorni a settimana.

Ad esempio, l’azienda online Primary di New York sta crescendo nelle classifiche di business ora che offre orari lavorativi più flessibili. Già dal 2020 l’azienda ha ridotto la giornata lavorativa da 5 a 4 giorni, riducendo le ore ma non gli stipendi. Il ragionamento alla base di questo cambio di tendenza riguarda l’importanza di dare agli impiegati il tempo di riposarsi, in modo che il lunedì siano davvero pronti ad affrontare la settimana. Questo fa sentire i dipendenti più appagati perché hanno la possibilità di avere il tempo per dedicarsi a hobby e passioni.