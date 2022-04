Russia, stop a collaborazione con Stazione Spaziale Internazionale

Scienze

"L'Esa ha riconosciuto l'attuale impossibilità di svolgere la cooperazione in corso con Roscosmos (l'Agenzia spaziale russa) sulla missione rover ExoMars - si legge in una nota - con lancio nel 2022, e ha incaricato il Direttore generale dell'Esa di adottare misure appropriate per sospendere le attività di cooperazione e ha autorizzato a condurre uno studio industriale accelerato per definire meglio le opzioni disponibili per una via da seguire per implementare la missione"